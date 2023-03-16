Карта була опублікована у твітері командування ВПС США в Європі. У повідомленні йдеться, що на графіку показані приблизні місця і час зіткнення та падіння в Чорне море безпілотника ВПС США MQ-9 Reaper.

Дивіться також Збиття американського MQ-9 Reaper над Чорним морем: що відомо про інцидент і причетність Росії

У США показали, де може бути збитий дрон

"Відео, опубліковане раніше сьогодні, відбувається в середній точці на часовій шкалі", – йдеться у повідомленні.

Командування також зазначило, що "точки на карті нанесені не в масштабі, а вказані в текстових полях відстані є приблизними місцями інциденту".

Карта приблизного місцезнаходження збитого безпілотника Reaper / Фото ВПС США

Американські військові 16 березня також оприлюднили відео зіткнення безпілотника з російським винищувачем над Чорним морем, яке відбулося у вівторок, 14 березня.

У той час, як офіційні особи США заявляють, що вони, швидше за все, не зможуть підняти збитий безпілотник, Росія заявила, що рішення про те, чи піднімати його з Чорного моря, буде приймати Міністерство оборони.

Що відомо про інцидент у Чорному морі

ВПС США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БпЛА MQ-9 Reaper. Унаслідок пошкоджень безпілотник довелося затопити.

Американський дрон, ймовірно, впритул наблизився до військової бази Росії в окупованому Криму. Портал зазначає, що американський БпЛА міг вести оптичну розвідку завдяки камерам.

За оцінками американської сторони, російський Су-27 зазнав пошкоджень, хоча у Росії кажуть, що їх винищувачі буцімто не вступали в контакт з дроном.

Глава Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з російським міністром оборони Сергєєм Шойгу. Остін заявив, що Росія зобов'язана керувати своїми військовими літаками безпечно та професійно.

Також посла Росії в США Анатолія Антонова викликали до Держдепартаменту Сполучених Штатів. У Вашингтоні вважають, що зіткнення дрона і російського літака було ненавмисним. Також там заявили, що продовжать виконувати подібні польоти.