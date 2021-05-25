На брифинге 25 мая об этом заявила пресс-секретарь Минобороны Мария Сальник, ссылаясь на Главное управление разведки.
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Россия продолжает усиливать боевиков
Россия усиливает боевые возможности 1 и 2 армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск.
На прошлой неделе из России на временно оккупированную территорию Донбасса завезли новые партии вооружения и боеприпасов российского производства:
- крупнокалиберные снайперские винтовки;
- более 1,5 тысячи тонн горюче-смазочных материалов.
Более того, боевики продолжают масштабные инженерные работы:
- увеличивают количество траншей и ходов сообщений в жилых районах, на территории действующих промышленных объектов, приближенных к линии соприкосновения.
Пресс-секретарь объяснила, что так противник создает условия для скрытого применения снайперов и минометных расчетов.
Коротко о ситуации на Донбассе
- 24 мая Главное управление разведки сообщило, что пророссийские боевики на временно оккупированном Донбассе объявили о сборе резервистов и формируют новые подразделения.
- 21 мая разведка сообщала, что Россия продолжает наращивать боеспособность на Донбассе. Особое внимание они уделяют подготовке резерва.
- 18 мая Руслан Хомчак сообщил, что Россия продолжает удерживать около 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники возле различных участков границы с Украиной.