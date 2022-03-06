Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает 24 канал. Она отметила, что Украине не важно какое гражданство, власти хотели эвакуировать всех.

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Объясните матерям студентов, которые сегодня ждут детей домой и не могут понять, почему их государства, считающие себя большими и сильными, не могут их спасти,

– обратилась министр к мировым лидерам.

Она подчеркнула, что Украина передала России информацию о том, что в колонне из Мариуполя будут иностранцы. Оккупантам отправили ноту турецкого посла, письма и все документы.

"Для того, чтобы спасти ваших граждан, господа Эрдоган, Цзиньпинь и другие", - отметила Верещук.

Заметим, российские оккупанты обстреляли "зеленый коридор" в Мариуполе. Поэтому местные власти так и не смогли вывести население, ведь это было очень опасно. Среди людей, которые должны были эвакуироваться, были студенты из Турции, Индии, Китая и других стран.

Смотрите видео с брифинга Ирины Верещук:

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