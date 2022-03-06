Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал. Вона зазначила, що Україні байдуже на громадянство, влада хотіла евакуювати всіх.

До теми Друга спроба "зеленого коридору" для цивільних в Маріуполі знову закінчилася обстрілами росіян

Поясніть матерям студентів, які сьогодні чекають дітей додому і не можуть зрозуміти, чому їхні держави, які вважають себе великими та сильними, не можуть їх врятувати,

– звернулася міністерка до світових лідерів.

Вона наголосила, що Україна передала Росії інформацію про те, що в колоні з Маріуполя, будуть іноземці. Окупантам відправили ноту турецького посла, листи та всі документи.

"Для того, щоб врятувати ваших громадян, панове Ердоган, Цзіньпінь та решта", – зазначила Верещук.

Зауважимо, російські окупанти обстріляли "зелений коридор" у Маріуполі. Тому місцева влада так і не змогла вивести населення, адже це було дуже небезпечно. Серед людей, які мали евакуюватися, були студенти з Туреччини, Індії, Китаю та інших країн.

Дивіться відео з брифінгу Ірини Верещук:

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