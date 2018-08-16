Россия – агрессор: президент Польши сделал жесткое заявление

Действия российских властей в Кремле свидетельствуют о том, что РФ опасный сосед и несет военную угрозу для Польши и ее региона Европы.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью "Польскому радио".

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В частности, рассказывая об агрессии России, политик привел пример Грузии, которая постоянно чувствует угрозу и Украину, которая до сих пор находится в "военной ситуации".

Россия является агрессором и отрицать это просто полностью несерьезно ... Крым, луганская и донецкая земли оккупированы Россией. Те сепаратисты – это действительно россияне, которых поддерживает Кремль и только благодаря ему они действуют ... Разные российские провокации, как военные, так и гибридные, а также кибератаки, показывают, что Россия сейчас – это не сосед, о котором можно сказать, что он безопасен,

– отметил Дуда.

Также, президент добавил, что защитой для Польши от российской угрозы является членство в НАТО и присутствие войск НАТО на территории страны.

Напомним, ранее Анджей Дуда заявил, что Польша выступает против любой "перезагрузки" отношений с Россией из-за ее агрессии в Украине, и поддерживает сохранение санкций против Кремля.