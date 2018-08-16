Росія – агресор: президент Польщі зробив жорстку заяву

Дії російської влади в Кремлі свідчать про те, що РФ небезпечний сусід і несе військову загрозу для Польщі і її регіону Європи.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю "Польському радіо".

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Зокрема, розповідаючи про агресію Росії, політик навів приклад Грузії, яка постійно відчуває загрозу та України, котра досі перебуває у "воєнній ситуації".

Росія є агресором і заперечувати це просто цілковито несерйозно… Крим, луганська та донецька землі окуповані Росією. Ті сепаратисти – це насправді росіяни, котрих підтримує Кремль і тільки завдяки ньому вони діють… Різні російські провокації, як військові, так і гібридні, а також кібератаки, показують, що Росія нині – це не сусід, про якого можна сказати, що він безпечний,

– наголосив Дуда.

Також, президент додав, що захистом для Польщі від російської загрози є членство в НАТО та присутність військ НАТО на території країни.

Нагадаємо, раніше Анджей Дуда заявив, що Польща виступає проти будь-якого "перезавантаження" відносин з Росією через її агресію в Україні, і підтримує збереження санкцій проти Кремля.