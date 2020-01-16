Россия – наибольшая угроза для стран ЕС, – резолюция Европарламента
Россия является неизбежной гибридной угрозой для Европейского союза и его стран-членов. Более того, при нынешнем режиме президента Владимира Путина изменение агрессивной политики РФ невозможно.
Об этом говорится в принятой 15 января резолюции Европарламента об имплементации общей внешней политики и безопасности ЕС, передает Укринформ.
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Россия является наиболее непосредственным источником гибридной и конвенционной (по применению обычных вооружений – 24 канал) угрозы безопасности ЕС и стран-членов, что также активно пытается подорвать европейское единство, независимость, основополагающие ценности и международные правила,
– отмечается в резолюции.
Политики отметили, что агрессия России не прекратится при режиме Путина. Поэтому ЕП призывает государства Евросоюза укрепить устойчивость против России и проработать относительно нее долгосрочную стратегию сдерживания.
"Европарламент в очередной раз заявляет о своей преданности в поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины, а также всех стран "Восточного партнерства" в рамках международно признанных границ, согласно международному праву, нормам и принципам...", – добавили европарламентарии.
Также они вновь подчеркнули, что не признают незаконную аннексию украинского Крыма Россией.
Как Россия проявляет агрессию в Украине?
Россия в 2014 году напала на Украину и аннексировала Крым. Произошло это в то время, когда в стране продолжался Евромайдан, а Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. Сначала РФ перебросила на территорию полуострова своих военных в форме без опознавательных знаков. Уже 16 марта Москва провела так называемый референдум, который послужил ему основанием для незаконного "присоединения" Крыма к России. Этот референдум был незаконным, его не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.
Уже весной 2014 года РФ вторглась на Восток Украины и начала там войну, которая продолжается до сих пор. Россия постоянно поддерживает подконтрольных ему боевиков, предоставляет им оружие, тяжелую технику и даже своих российских военных. Также все действия главарей боевиков напрямую контролирует Кремль.
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