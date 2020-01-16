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      Росія – найбільша загроза для країн ЄС, – резолюція Європарламенту

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      Європарламент назвав Росію найбільшою загрозою для країн ЄС / Фото з Twitter

      Росія є неминучою гібридною загрозою для Європейського союзу та його країн-членів. Більше того, за нинішнього режиму президента Володимира Путіна зміна агресивної політики РФ неможлива.

      Про це йдеться в ухваленій 15 січня резолюції Європарламенту про імплементацію спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, передає Укрінформ.

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      Росія є найбільш безпосереднім джерелом гібридної і конвенційної (щодо застосування звичайних озброєнь – 24 канал) загрози безпеці ЄС та країн-членів, що також активно намагається підірвати європейську єдність, незалежність, основоположні цінності та міжнародні правила,
      – наголошується у резолюції.

      Політики відзначили, що агресія Росії не припиниться за режиму Путіна. Тому ЄП закликає держави Євросоюзу зміцнити стійкійсть проти Росії та опрацювати щодо неї довготермінову стратегію стримування.

      "Європарламент укотре заявляє про свою відданість у підтримці суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності України, а також усіх країн "Східного партнерства" у межах міжнародно визнаних кордонів, згідно із міжнародним правом, нормами та принципами…", – додали європарламентарі.

      Також вони знову наголосили, що не визнають незаконну анексію українського Криму Росією.

      Як Росія проявляє агресію в Україні?Росія у 2014 році напала на Україну та анексувала Крим. Сталося це у той час, коли в країні тривав Євромайдан, а Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. Спочатку РФ перекинула на територію півострова своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Вже 16 березня Москва провела так званий референдум, який послугував їй підставою для незаконного "приєднання" Криму до Росії. Цей референдум був незаконним, його не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. 

      Вже весною 2014 року РФ вдерлася на Схід України та почала там війну, яка триває досі. Росія постійно підтримує підконтрольних йому бойовиків, надає їм зброю, важку техніку та навіть своїх російських військових. Також усі дії ватажків бойовиків напряму контролює Кремль.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Євросоюз Європарламент
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