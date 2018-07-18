Россия больше не входит в число крупнейших владельцев гособлигаций США, – Bloomberg

Россия выбыла из списка крупнейших владельцев гособлигаций США, сократив объемы вложений в ценные бумаги в мае до 14,9 миллиардов долларов.

Об этом со ссылкой на ежемесячный доклад Минфина США сообщает Bloomberg.

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Как отмечает издание, Россию даже не внесли в этот документ, поскольку для того, чтобы попасть в него, государство должно обладать гособлигациями на сумму как минимум 30 млрд. долларов.

В список, опубликованный во вторник американским Министерством финансов, входят 33 страны, начиная с крупнейшего владельца гособлигаций Китая и заканчивая Чили, но РФ в нем уже нет.

Bloomberg напоминает, что в апреле этого года объем вложений России в государственные ценные бумаги США упал с отметки 96,1 млрд. до $ 48,7 млрд. долларов.

Что такое государственные облигации?Это ценные бумаги, выпускаемые страной с целью финансирования дефицита государственного бюджета. Несмотря на слово "бумаги" в определении понятия государственных облигаций, они в бумажном виде не существуют.