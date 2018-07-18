Росія більше не входить в число найбільших власників держоблігацій США, – Bloomberg

Росія вибула зі списку найбільших власників держоблігацій США, скоротивши обсяги вкладень у цінні папери у травні до 14,9 мільярдів доларів.

Про це із посиланням на щомісячну доповідь Мінфіну США повідомляє Bloomberg.

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Як зазначає видання, Росію навіть не внесли у цей документ, оскільки для того, щоб потрапити в нього, держава повинна володіти держоблігаціями на суму як мінімум 30 млрд дол.

У список, опублікований у вівторок американським Міністерством фінансів, входять 33 країни, починаючи з найбільшого власника держоблігацій Китаю і закінчуючи Чилі, але РФ у ньому вже немає.

Bloomberg нагадує, що у квітні цього року обсяг вкладень Росії в цінні державні папери США впав із позначки 96,1 млрд до $ 48,7 млрд дол.

Що таке державні облігації? Це цінні папери, що випускаються країною з метою фінансування дефіциту державного бюджету. Незважаючи на слово "папери" у визначенні поняття державних облігацій, вони у паперовому вигляді не існують.