16:39
17 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
22°C 15°C
  • середа
    23°C 17°C
  • четвер
    24°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ботокс Путіна. Показуха патріарха Кирила
Вєсті Кремля
21:22, 16 липня
Вєсті.UA. Роман Тимошенко і Коломойського. Нелегальні комуністи
Вєсті.UA
20:25, 16 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики

Трамп назвав найбільшу проблему США і Росії

1454 Читать новость на русском
Трамп назвав ядерну безпеку найбільшою проблемою США і РФ
Трамп назвав ядерну безпеку найбільшою проблемою США і РФ / Фото з відкритих джерел

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що найголовнішою проблемою його країни і Російської Федерації є ядерне озброєння.

Про це американський лідер розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, котра відбулася 16 липня в Гельсінкі.

Читайте також: Зустріч Путіна та Трампа у Гельсінкі: про що домовилися президенти США та Росії

Він зауважив, що найбільша проблема між обома країнами пов'язана з поширенням ядерної зброї, вказавши, що під контролем Вашингтону і Москви залишається 90% всієї ядерної зброї світу.

Я знаю, що президент Обама сказав, що глобальне потепління - наша найбільша проблема, і я б сказав, що ні, це ядерне потепління - наша найбільша проблема. Ядерна проблема. Ми повинні бути дуже обережні,
– сказав Трамп.

Політик додав, що зараз США працюють з іншими країнами у питанні ядерного роззброєння, і зазначив, що Вашингтону вдалося досягти певного успіху в переговорах про денуклеаризацію з КНДР.

Також президент США відзначив, що вперше зустрівся наодинці з Путіним так довго, і вважає, що "їм вдалося прийти до дійсно важливих висновків".

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. 

 

Теги: Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Новини США Новини Росії Ядерна безпека Барак Обама
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Пол Винник і чому це важливо знати
сьогодні, 16:03 Хто такий Пол Винник і чому це важливо знати
Катерина Петренко 601
Роковини трагедії MH-17: Росія відповість і за цей свій злочин теж
сьогодні, 15:01 Роковини трагедії MH-17: Росія відповість і за цей свій злочин теж
Блог Соцмережі 313
Бій Усик – Гассієв: дата та час поєдинку
сьогодні, 14:58 Бій Усик – Гассієв: дата та час поєдинку
8320
"В ресторан збираємось": з'явились фото і відео, як пенсіонерам платять за акцію під САП
сьогодні, 15:30 "В ресторан збираємось": з'явились фото і відео, як пенсіонерам платять за акцію під САП
514
Які доленосні рішення для бізнесу прийняла Рада на останній сесії: огляд законів
сьогодні, 13:00 Які доленосні рішення для бізнесу прийняла Рада на останній сесії: огляд законів
Тетяна Острікова 279
Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
 15 лютого , 09:13
Вибори президента Росії: дані екзит-полів
 19 березня , 01:05
Це буде найгіршим жахіттям для Росії, – американський аналітик
 29 березня , 23:02
На відео з дрону зняли удар сил ООС по проросійських бойовиках на Донбасі: промовисті кадри
 25 травня , 19:57
Смертельний напад на табір ромів у Львові: поранений брат загиблого сповістив шокуючі подробиці
26 червня , 10:36
Журналістка у вишиванці спробувала спровокувати Порошенка у Давосі
 25 січня , 09:16
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук