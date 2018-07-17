Трамп назвав найбільшу проблему США і Росії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що найголовнішою проблемою його країни і Російської Федерації є ядерне озброєння.

Про це американський лідер розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, котра відбулася 16 липня в Гельсінкі.

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Він зауважив, що найбільша проблема між обома країнами пов'язана з поширенням ядерної зброї, вказавши, що під контролем Вашингтону і Москви залишається 90% всієї ядерної зброї світу.

Я знаю, що президент Обама сказав, що глобальне потепління - наша найбільша проблема, і я б сказав, що ні, це ядерне потепління - наша найбільша проблема. Ядерна проблема. Ми повинні бути дуже обережні,

– сказав Трамп.

Політик додав, що зараз США працюють з іншими країнами у питанні ядерного роззброєння, і зазначив, що Вашингтону вдалося досягти певного успіху в переговорах про денуклеаризацію з КНДР.

Також президент США відзначив, що вперше зустрівся наодинці з Путіним так довго, і вважає, що "їм вдалося прийти до дійсно важливих висновків".

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.