Трамп назвал самую большую проблему США и России

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что главной проблемой его страны и Российской Федерации является ядерное вооружение.

Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу Fox News после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 16 июля в Хельсинки.

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Он отметил, что самая большая проблема между обеими странами связана с распространением ядерного оружия, указав, что под контролем Вашингтона и Москвы остается 90% всего ядерного оружия мира.

Я знаю, что президент Обама сказал, что глобальное потепление – самая наша большая проблема, но я бы сказал, что нет, это ядерное потепление – наша самая большая проблема. Ядерная проблема. Мы должны быть очень осторожны,

– сказал Трамп.

Политик добавил, что сейчас США работают с другими странами в вопросе ядерного разоружения, и отметил, что Вашингтону удалось достичь определенного успеха в переговорах с КНДР о денуклеаризации.

Также президент США отметил, что впервые встретился наедине с Путиным так долго, и считает, что "им удалось прийти к действительно важным выводам".

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.