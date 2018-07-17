17:01
17 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
22°C 15°C
  • среда
    23°C 17°C
  • четверг
    24°C 19°C
  • пятница
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ботоксы Путина. Показуха патриарха Кирилла
Вєсті Кремля
21:25, 16 июля
Вести.UA. Роман Тимошенко и Коломойского. Нелегальные коммунисты
Вєсті.UA
20:27, 16 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Трамп назвал самую большую проблему США и России

186 Читати новину українською
Трамп назвал ядерную безопасность крупнейшей проблемой США и РФ
Трамп назвал ядерную безопасность крупнейшей проблемой США и РФ / Фото из открытых источников

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что главной проблемой его страны и Российской Федерации является ядерное вооружение.

Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу Fox News после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 16 июля в Хельсинки.

Читайте также: Встреча Путина и Трампа в Хельсинки: о чем договорились президенты США и России

Он отметил, что самая большая проблема между обеими странами связана с распространением ядерного оружия, указав, что под контролем Вашингтона и Москвы остается 90% всего ядерного оружия мира.

Я знаю, что президент Обама сказал, что глобальное потепление – самая наша большая проблема, но я бы сказал, что нет, это ядерное потепление – наша самая большая проблема. Ядерная проблема. Мы должны быть очень осторожны,
– сказал Трамп.

Политик добавил, что сейчас США работают с другими странами в вопросе ядерного разоружения, и отметил, что Вашингтону удалось достичь определенного успеха в переговорах с КНДР о денуклеаризации.

Также президент США отметил, что впервые встретился наедине с Путиным так долго, и считает, что "им удалось прийти к действительно важным выводам".

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Теги: Новости России Новости политики Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Дональд Трамп Новости США Владимир Путин Барак Обама Ядерная безопасность
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такой Пол Винник и почему это важно знать
сегодня, 16:03 Кто такой Пол Винник и почему это важно знать
Катерина Петренко 189
Роковини трагедії MH-17: Росія відповість і за цей свій злочин теж
сегодня, 15:01 Роковини трагедії MH-17: Росія відповість і за цей свій злочин теж
Блог Соцмережі 346
"Это катастрофа": в сети показали шокирующие фото с курортов оккупированного Крыма
сегодня, 16:43 "Это катастрофа": в сети показали шокирующие фото с курортов оккупированного Крыма
182
Меган Маркл посетила светское мероприятие в нетипичном для нее наряде: фото
сегодня, 16:07 Меган Маркл посетила светское мероприятие в нетипичном для нее наряде: фото
95
Рецепт борьбы с Путиным: сделайте так, чтобы цена войны для РФ в Украине была слишком высокой
сегодня, 12:01 Рецепт борьбы с Путиным: сделайте так, чтобы цена войны для РФ в Украине была слишком высокой
Олена Трибушна 1206
Внезапная болезнь Путина гораздо серьезнее, – Independent
 15 февраля , 09:18
Выборы президента России: официальные результаты голосования
 23 марта , 12:00
Ракетный удар по Сирии: все детали военной операции
 14 апреля , 15:14
Западные аналитики бьют тревогу: Россия может прибегнуть к обычной войне
 8 марта , 05:36
Как голосовал Крым на выборах президента РФ: данные ЦИК
 18 марта , 21:52
Главные новости 3 мая: взрывы в Балаклее, новые подробности дела об избиении Найема
 4 мая , 08:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук