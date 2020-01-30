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      Россия будет навязывать Украине идею федерализации: комментарий эксперта

      19 Читати новину українською
      Бачо Корчилава / atr.ua

      Украина стоит ожидать сценария навязывания федерализации. Ведь Кремлю нужно, чтобы оккупированный Донбасс, где россияне практически повсеместно имеют агентов влияния, начал влиять на украинскую внутреннюю политику с правом вето.

      Такое мнение в программе "Что это было?" выразили журналист Сергей Лещенко и бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

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      Корчилава подчеркнул, что русские всегда предлагали конфликтным территориям федерализацию. Однако в случае Грузии, например, это бы означало смерть. Ведь это – маленькое государство, вводить в его государственную модель федеративную республику очень трудно.

      "Хотя Абхазия на момент начала конфликта была автономией с широкими полномочиями в составе Грузии. Впрочем, как и Южная Осетия. Только кажется, что это что-то большое. Осетия – это один город и семь сел", – добавил он.

      Что известно об Абхазии и Южной Осетии?
      Это грузинские регионы, оккупированные Россией и признаны "независимыми республиками". В августе 2008 года Россия оккупировала 20% территории Грузии, создав два так называемых государства и впоследствии признала их независимость.

      Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ. Признали их лишь несколько стран, а после аннексии этих регионов Грузия прекратила дипломатические связи с Россией. Украина считает эти регионы территорией Грузии.

      По словам грузинского дипломата, когда Россия предлагала Грузии федерализацию, было четко расписано: если министр внутренних дел условно – грузин, первым его заместителем должен быть обязательно абхазец. Но в этом смысле этот сценарий в Украине не реалистичен.

      "Дьявол всегда кроется в деталях. Что россияне будут предлагать после ухода Суркова и прихода Козака – никто не говорит. Мы можем только догадываться", – подчеркнул он.

      Обратите внимание! Накануне куратор боевиков на Донбассе от Путина Владислав Сурков подал в отставку. Его преемником стал Дмитрий Козак, который ранее был членом правительства Дмитрия Медведева.

      "Единственное, что мы точно знаем: кто был во время первых конфликтов на постсоветской территории – в Молдове, Грузии, Азербайджане и Армении. Шойгу (министр обороны РФ – 24 канал) тогда был главой МЧС. Помню, он доставлял гуманитарные конвои на абхазскую сторону. Лавров (глава МИД РФ – 24 канал) работал представителем России в ООН", – добавил Корчилава.

      Шойгу та Лавров
      Сергей Лавров и Сергей Шойгу

      Бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине также пояснил, что Россия после распада СССР была ослабленной и не могла генерировать такую ​​же политику в Украине.

      Поэтому эту модель россияне испытывали на меньших государствах. Теперь у них есть опыт. Они знают, как любые переговоры довести до безумия,
      – считает Корчилава.

      Он подчеркнул: часто говорят, что минский формат надо менять. Конечно, можно его изменить, назвать, например, женевским форматом. А вместо плана Мореля (документ, предусматривающий проведение выборов на оккупированном Донбассе – 24 канал) написать план Козака.

      "Но проблема в том, что конечная цель Российской Федерации не состоит в урегулировании конфликта. Мы для них – окраина, они все постсоветское пространство рассматривают как зону своих жизненных интересов. Они сами это прямо говорят", – подытожил дипломат.

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      29 января
      550
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Минские договоренности Новости России Южная Осетия Абхазия Новости Грузии
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