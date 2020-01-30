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      Росія нав'язуватиме Україні ідею федералізації: коментар експерта

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      Бачо Корчилава / atr.ua

      Україні варто очікувати сценарію нав'язування федералізації. Адже Кремлю потрібно, щоб окупований Донбас, де росіяни фактично скрізь мають агентів впливу, почав впливати на українську внутрішню політику з правом вето.

      Таку думку у програмі "Що це було?" висловили журналіст Сергій Лещенко та колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилава.

      Цікаво! Ротація в оточенні Путіна: Кремль змінює курс щодо України?

      Корчилава підкреслив, що росіяни завжди пропонували конфліктним територіям федералізацію. Проте у випадку Грузії, наприклад, це б означало смерть. Адже це – маленька держава, вводити в її державну модель федеративну республіку дуже важко.

      "Хоча Абхазія на момент початку конфлікту була автономією з широкими повноваженнями у складі Грузії. Зрештою, як і Південна Осетія. Лише здається, що це щось велике. Осетія – це одне місто і сім сіл", – додав він.

      Що відомо про Абхазію та Південну Осетію? Це грузинські регіони, окуповані Росією та визнані "незалежними республіками". У серпні 2008 року Росія окупувала 20% території Грузії, створивши дві так званих держави і згодом визнала їх незалежність.

      Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від РФ. Визнали їх лиш декілька країн, а після анексії цих регіонів Грузія припинила дипломатичні зв'язки з Росією. Україна вважає ці регіони територією Грузії.

      За словами грузинського дипломата, коли Росія пропонувала Грузії федералізацію, було чітко розписано: якщо міністр внутрішніх справ умовно – грузин, першим його заступником мав би бути обов'язково абхазець. Та у такому розумінні цей сценарій в Україні не є реалістичним. 

      "Диявол завжди ховається в деталях. Що росіяни пропонуватимуть після відходу Суркова та приходу Козака – ніхто не говорить. Ми можемо лише здогадуватися", – наголосив він.

      Зверніть увагу! Напередодні куратор бойовиків на Донбасі від Путіна Владислав Сурков подав у відставку. Його наступником став Дмитро Козак, який раніше був членом уряду Дмитра Медведєва.

      "Єдине, що ми точно знаємо: хто був під час перших конфліктів на пострадянській території – у Молдові, Грузії, Азербайджані та Вірменії. Шойгу (міністр оборони РФ, – 24 канал) тоді був головою МНС. Пам'ятаю, він доставляв гуманітарні конвої на абхазьку сторону. Лавров (очільник МЗС РФ, – 24 канал) працював представником Росії в ООН", – додав Корчилава.

      Шойгу та Лавров
      Сергій Лавров та Сергій Шойгу

      Колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні також пояснив, що Росія після розпаду СРСР була ослабленою та не могла генерувати таку ж політику в Україні.

      Тож цю модель росіяни випробовували на менших державах. Тепер у них є досвід. Вони знають, як будь-які переговори довести до божевілля,
      – вважає Корчилава.

      Він підкреслив: часто кажуть, що мінський формат треба міняти. Звісно, можна його змінити, назвати, наприклад, женевським форматом. А замість плану Мореля (документ, що передбачає проведення виборів на окупованому Донбасі, – 24 канал) написати план Козака.

      "Але проблема в тому, що кінцева мета Російської Федерації не полягає у врегулюванні конфлікту. Ми для них – окраїна, вони весь пострадянський простір розглядають як зону своїх життєвих інтересів. Вони самі це прямо говорять", – підсумував дипломат.

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      29 січня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Мінські домовленості Новини Росії Південна Осетія Абхазія Новини Грузії
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