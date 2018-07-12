Россия давит на задержанных рыбаков под дулом автоматов, – родственники

Родные и близкие украинских рыбаков, 4 мая 2018-го задержанные российскими пограничниками, обратились к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Об этом сообщает пресс-служба Денисовой.

По словам родственников, сразу после задержания украинев доставили в Балаклаву "для проведения процессуальных действий".

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Капитана судна пока удерживают в СИЗО Симферополя. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Другим четырем членам экипажа не выдвигали никаких обвинений, однако их незаконно удерживали на территории Крыма. Они уже третий месяц не могут вернуться на территорию Украины, поскольку им не возвращают паспорта.

Семьи задержанных отмечают нарушении прав человека со стороны России. В частности, они рассказывают, что российские правоохранительные органы оказывали психологическое давление, моряков держали под дулом автоматов.

По словам Денисовой, она неоднократно обращалась к Омбудсмену РФ Татьяне Москальковой.