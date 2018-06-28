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22:53, 26 июня
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Один из удерживаемых в Крыму украинских рыбаков пытался повеситься, – правозащитник

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В последние дни до 25 июня рыбаки устроили голодовку, один из них пытался повеситься
В последние дни до 25 июня рыбаки устроили голодовку, один из них пытался повеситься / real-vin.com

Больше полутора месяца рыболовов украинского судна "ЯМК-0041", задержанного 5 мая возле берегов аннексированного Крыма, удерживают "в нечеловеческих условиях" без каких-либо санкций суда на территории пограничного управления ФСБ России в Балаклаве.

Об этом адвокат одного из задержанных, Сергей Легостов рассказал в комментарии "Крым.Реалии".

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"Их задержали в море 4 мая, на следующий день притащили в Балаклаву. С 5 мая по 25 июня он (подзащитный Руслан Скрипник – 24 канал) фактически был лишен свободы, содержался в местном "Гуантанамо" – пограничном управлении ФСБ на улице Новикова в Балаклаве, не будучи задержанным по подозрению или обвинению в совершении какого-либо преступления, не будучи арестованным по решению суда, вообще без каких-либо процессуальных документов – как раб на каком-то острове", – рассказал правозащитник.

По словам Скрипника, на рыбаков психологически давили, запугивали, неоднократно допрашивали, не допускали адвокатов и консула.

В последние дни до 25 июня рыбаки устроили голодовку, один из них пытался повеситься. Люди были на грани физического и психического истощения,
– добавил адвокат.

Напомним, 4 мая, в акватории Черного моря на западе от мыса Тарханкут в оккупированном Крыму российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаков) якобы за незаконный промысел камбалы-калкана. Экипаж судна в количестве 5 украинцев был доставлен на оккупированный полуостров. В Государственной пограничной службе Украины обвинили капитана украинского рыболовецкого судна в том, что корабль задержала ФСБ России. Там объяснили, что он не имел разрешения заплывать так далеко.

Теги: заложники Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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