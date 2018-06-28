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22:53, 26 июня
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Украинца Мовенко выпустили из крымского СИЗО: детали

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В постановлении суда сказано, что наказание Мовенко следует считать условным с испытательным сроком в один год
В постановлении суда сказано, что наказание Мовенко следует считать условным с испытательным сроком в один год / krymr.com

Украинский активист Игорь Мовенко 28 июня вышел из следственного изолятора Симферополя.

Встретить украинца приехали жена и местные активисты, передают "Крым.Реалии".

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Ожидал, что меня выпустят еще 26 июня. А вообще, слышал, что документы по освобождению были готовы еще вчера,
– сказал Мовенко.

Накануне Севастопольский городской суд изменил приговор Мовенко с реального на условный срок и постановил немедленно выпустить его из СИЗО. Однако самого активиста на заседание не привезли, поэтому администрация изолятора ждала доставки соответствующих документов из суда.

По информации СМИ, в постановлении суда сказано, что наказание Мовенко следует считать условным с испытательным сроком в один год.

Добавим, что 9 сентября 2016 года в сети появилось видео избиения севастопольца Игоря Мовенко. Оно было снято на месте происшествия женой потерпевшего. По ее данным, Мовенко избили за символику украинского батальона "Азов", которая была наклеена на его велосипеде.

Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти, закрытый перелом костей носа, контузию глазного яблока и другие травмы.

Позже в декабре того же года Мовенко задержали и отвезли в управление ФСБ России. После чего против севастопольца выдвинули обвинения за несколько комментариев в группе "Крым – Украина" в российской соцсети ВКонтакте.

Напомним, в марте этого года в районном "суде" аннексированного Севастополя Игорь Мовенко отметил, что во время следственных действий, которые проводили сотрудники ФСБ, его били и пугали угрозами.

Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ заложники Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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