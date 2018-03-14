Украинец рассказал о зверствах ФСБ на "суде" в Крыму

В Гагаринском районном "суде" в аннексированном Севастополе крымчанин Игорь Мовенко отметил, что во время следствия, которое проводили сотрудники ФСБ, его били и запугивали.

Об этом заявил активист Украинского культурного центра в Крыму Михаил Батрак, который присутствовал на "суде" в Facebook.

"Все следственные действия, которые проводили со мной сотрудники ФСБ, сопровождались побоями, а также постоянными угрозами мне и моей семье", – отметил он слова Мовенко.

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Прения сторон назначены на 21 марта.

Мовенко выдвигают обвинения в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности за комментарий в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Крым – Украина".

По версии следствия, комментарий Игоря имеет враждебный характер в отношении России и в отношении участников так называемой "Русской весны",

– прокомментировал активист.

К слову, жительница Сакского района в оккупированном Россией Крыму, позвонила в эфир программы "Крым.Реалии" и призналась, что ждет возвращения полуострова.