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Путин перед выборами посетит Крым, где проведет митинг

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Путин хочет посетить Крым
Путин хочет посетить Крым / ИноСМИ

В среду, 14 марта, президент России планирует посетить оккупированный Крым и Севастополь. Это будет последняя поездка российского лидера перед президентскими выборами в РФ, которые назначены на 18 марта – день аннексии полуострова.

Перед тем планировалось, что Путин посетит Крым в день голосования, однако впоследствии от этой идеи отказались.

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Как пишет "Дождь", во время поездки в Крым у Путина запланировано участие в многотысячном митинге в Севастополе. Это будет второе участие Путина в такого рода массовом мероприятии. До этого был митинг в Москве на "Лужниках", куда сгоняли работников бюджетной сферы.

Среди тем, которые может поднять Путин во время митинга, называют события четырехлетней давности, когда Россия сначала оккупировала, а потом аннексировала Крым, а также строительство моста через Керченский пролив.

Кроме того, Путин осмотрит здание нового терминала аэропорта "Симферополь" – посещение этого города тоже в планах Путина на 14 марта.

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Стоит отметить, что в рамках своего предвыборного турне Путин отказался от поездок в большинство регионов. Официальная причина – болезнь.

Теги: Новости политики Новости Украины Выборы в России 2018 Владимир Путин Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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