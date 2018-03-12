Путін перед виборами відвідає Крим, де проведе мітинг

В середу, 14 березня, президент Росії планує відвідати окупований Крим та Севастополь. Це буде остання поїздка російського лідера перед президентськими виборами в РФ, кі призначені на 18 березня – день анексії півострова.

Перед тим планувалося, що Путін відвідає Крим у сам день голосування, однак згодом від цієї ідеї відмовилися.

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Як пише "Дождь", під час поїздки до Криму у Путіна запланована участь у багатотисячному мітингу у Севастополі. Це буде друга участь Путіна у такого роду масовому заході. До цього був мітинг у Москві на "Лужніках", куди зганяли працівників бюджетної сфери.

Серед тем, які може підняти Путін під час мітингу, називають події чотирирічної давності, коли Росія спочатку окупувала, а згодом анексувала Крим, а також будівництво моста через Керченську протоку.

Крім того, Путін огляне будівлю нового терміналу аеропорту "Сімферополь" – відвідування цього міста так само в планах Путіна на 14 березня.

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Варто зазначити, що в рамках свого передвиборного турне Путін відмовився від поїздок у більшість регіонів. Офіційна причина – хвороба.