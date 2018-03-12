Путін розповів, як віддав наказ збити пасажирський літак з України у 2014 році

У 2014 році президент Росії Володимир Путін віддав наказ спецслужбам збити літак, який летів з Харкова до Туреччини. За наявною тоді інформацією, його захопив терорист з бомбою, який наказав посадити його у Сочі.

Про це він заявив в інтерв'ю політичному оглядачу Андрію Кондрашову в документальному фільмі "Путін", повідомляє BBC.

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За його словами, цей випадок стався напередодні відкриття Олімпійських ігор у Сочі в лютому 2014 року. Мова йде про літак Boeing 737-800 турецької авіакомпанії Pegasus Airlines, який виконував рейс з Харкова до Стамбула. За словами пілотів, тоді один з пасажирів сказав, що у нього є бомба і наказав повертати літак на Сочі.

"Мені доповіли: літак, який летить з України до Стамбула захопили, викрадачі вимагають посадки у Сочі", – розповів президент Росії.

Співробітники спецслужб повідомили Путіну, що в таких надзвичайних ситуаціях літаки збивають.

"Я сказав їм: дійте відповідно до плану", – зазначив російський президент.

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У небо підняли російську бойову авіацію, але виявилося, що це була п'яна витівка пасажира.