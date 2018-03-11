Путін підписав собі і Росії вирок заявами про ядерну зброю, – дипломат

Глава Кремля Володимир Путін своїми нещодавніми заявами про ядерну військову могутність Росії змусить Захід вжити заходів зі стримування, які в кінцевому рахунку призведуть до її розвалу.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в коментарі для "Крим.Реалії".

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Дипломат зазначив, що світ не боїться ядерних погроз російського президента.

Якщо перевести все це на нормальну мову, то перед нами мавпа з гранатою. Насправді Володимир Путін підписав собі і Росії вирок. Тому що якщо Захід втягне Росію в справжню гонку озброєнь, то не мине й 5-10 років, як від цієї країни залишаться лише спогади. А потім хтось буде говорити, що "найбільшою катастрофою 21-го століття був розвал Російської Федерації,

– наголосив Огризко.

Екс-міністр МЗС впевнений, що Російська Федерація у своїй експансії не буде спинятися, якщо їй не чинити серйозний опір.

"Лиходії не зупиняються, поки їм не протидіють. Як тільки вдарять по руках, бажання красти пропадає. Якщо ми і світове співтовариство вдаримо Путіна по руках і покажемо, що далі він уже не зможе зайти без серйозних наслідків, то, я думаю, ситуація принаймні буде керованою. Він прекрасно розуміє, що в разі ядерної війни зникне його Росія і він сам, і не зайде так далеко", – сказав дипломат.

Нагадаємо, 1 березня Володимир Путін виступив із щорічним посланням до Федеральних зборів. Серед іншого він заявив про випробування нової крилатої ракети з ядерним двигуном. За його словами, у Росії створено та пройшла випробування нова крилата ракета з ядерною енергетичною установкою.



Російський президент також наголосив , що РФ зуміла створити ефективні протиракетні системи. Як приклад він навів ракетний комплекс "Сармат", можливості якого також дозволяють долати ПРО.

Хто такий Володимир Огризко? Український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009. Надзвичайний і повноважний посол України (1996). Нагороджений Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня (2006).