Він боїться, і тому не спить ночами, – нардеп пояснив убивчі промови Путіна

Президент Росії Володимир Путін незабаром зазнає повного фіаско. Саме тому, аби хоч якось установитися у очах світової громадськості, він виголошує гучні заяви про знищення світу.

Таку думку висловив народний депутат і колишній журналіст Євген Рибчинський, який є сином відомого композитора Юрія Рибчинського, в одній із соцмереж, пише Politeka.

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"Путін лякає світ ядерним знищенням. Мовляв, якщо є загроза існування Росії як держави, то нехай весь світ котиться в пекло. Насправді, він боїться, і тому не спить ночами. Вибори в його країні світ може визнати недійсними, а його самого назвати аферистом світового масштабу", — підкреслює політик.

За його словами, подібні дії будуть стартом для глобального цькування Путіна та його команди з боку світових ЗМІ та банківських інституцій.

"Арешти сотень мільярдів у Ватикані, Сінгапурі та США завершаться повним фіаско клонованого Путіна. Ось так треба розуміти його заяви про знищення світу, в якому не буде імперії зла", – наголошує Рибчинський.

Додамо, що наразі його допис із заявою про Путіна з невідомої причини видалено.

Нагадаємо, 1 березня Володимир Путін виступив із щорічним посланням до Федеральних зборів. Серед іншого він заявив про випробування нової крилатої ракети з ядерним двигуном. За його словами, у Росії створено та пройшла випробування нова крилата ракета з ядерною енергетичною установкою.



Господар Кремля також наголосив , що Росія зуміла створити ефективні протиракетні системи. Як приклад він навів ракетний комплекс "Сармат", можливості якого також дозволяють долати ПРО.