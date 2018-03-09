Он боится и поэтому не спит ночами, – нардеп объяснил убийственные речи Путина

Президент России Владимир Путин вскоре потерпит фиаско. Именно поэтому, чтобы хоть как то установиться в глазах мировой общественности, он произносит громкие заявления об уничтожении мира.

Такое мнение высказал народный депутат и бывший журналист Евгений Рыбчинский, который является сыном известного композитора Юрия Рыбчинского, в одной из соцсетей, пишет Politeka.

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"Путин пугает мир ядерным уничтожением. Мол, если есть угроза существования России как государства, то пусть весь мир катится в ад. На самом деле, он боится, и поэтому не спит ночами. Выборы в его стране мир может признать недействительными, а его самого назвать аферистом мирового масштаба", — подчеркивает политик.

По его словам, подобные действия будут стартом для глобальной травли Путина и его команды со стороны мировых СМИ и банковских институтов.

"Аресты сотен миллиардов в Ватикане, Сингапуре и США завершатся полным фиаско клонированного Путина. Вот так надо понимать его заявления об уничтожении мира, в котором не будет империи зла", – отмечает Рыбчинский.

Добавим, что сейчас его комментарий с заявлением о Путине по неизвестной причине удален.

Напомним, 1 марта Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Среди прочего он заявил об испытании новой крылатой ракеты с ядерным двигателем. По его словам, в России создана и прошла испытания новая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Хозяин Кремля также подчеркнул , что Россия сумела создать эффективные противоракетные системы. Как пример он привел ракетный комплекс "Сармат", возможности которого также позволяют преодолевать ПРО.