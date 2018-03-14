Українець розповів про звірства ФСБ на "суді" в Криму

У Гагарінському районному "суді" в анексованому Севастополі кримчанин Ігор Мовенко зазначив, що під час слідства, які проводили співробітники ФСБ, його лупцювали та лякали погрозами.

Про це зазначив активіст Українського культурного центру в Криму Михайло Батрак, який був присутній на "суді" у Facebook.



"Усі слідчі дії які проводили зі мною співробітники ФСБ, супроводжувалися побоями, а також постійними погрозами мені і моїй родині", – зазначив він слова Мовенка.

Читайте також: Путін перед виборами відвідає Крим, де проведе мітинг

Дебати сторін призначено на 21 березня.



Мовенку висувають звинувачення у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності за коментар в соціальній мережі "ВКонтакте" в групі "Крим - Україна".

За версією слідства, коментар Ігоря має ворожий характер щодо Росії і щодо учасників так званої "Російської весни",

– прокоментував активіст.

До слова, жителька Сакського району, що в окупованому Росією Криму, зателефонувала в ефір програми "Крим.Реалії" та зізналась, як чекає на повернення півострова.