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22:53, 26 червня
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Українця Мовенка випустили із кримського СІЗО: деталі

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У постанові суду сказано, що покарання Мовенка слід вважати умовним з випробувальним терміном в один рік
У постанові суду сказано, що покарання Мовенка слід вважати умовним з випробувальним терміном в один рік / krymr.com

Український активіст Ігор Мовенко 28 червня вийшов зі слідчого ізолятора Сімферополя.

Зустріти українця приїхали дружина і місцеві активісти, передають "Крим.Реалії".

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Очікував, що мене випустять ще 26 червня. А взагалі, чув, що документи щодо звільнення були готові ще вчора,
– сказав Мовенко.

Напередодні Севастопольський міський суд змінив вирок Мовенку з реального на умовний термін і постановив негайно випустити його з СІЗО. Однак самого активіста на засідання не привезли, тому адміністрація ізолятора чекала доставки відповідних документів з суду.

За інформацією ЗМІ, у постанові суду сказано, що покарання Мовенка слід вважати умовним з випробувальним терміном в один рік.

Додамо, що 9 вересня 2016 року в мережі з'явилося відео побиття севастопольця Ігоря Мовенка. Воно було зняте на місці події дружиною потерпілого. За її даними, Мовенка побили через символіку українського батальйону "Азов",  яка була наклеєна на його велосипеді.

Лікарі діагностували у нього відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом основи черепа, перелом щелепи, закритий перелом кісток носа, контузію очного яблука та інші травми.

Пізніше в грудні того ж року Мовенка затримали і відвезли в управління ФСБ Росії. Після чого проти севастопольця висунули звинувачення за кілька коментарів в групі "Крим – Україна" в російській соцмережі ВКонтакте.

Нагадаємо, у березні цього року в районному "суді" анексованого Севастополя Ігор Мовенко зазначив, що під час слідчих дій, які проводили співробітники ФСБ, його лупцювали та лякали погрозами.

 

Напередодні Севастопольський міський суд змінив вирок Мовенко з реального на умовний термін і постановив випустити його з СІЗО негайно. Однак самого активіста на засідання не привезли, тому адміністрація ізолятора чекала доставки відповідних документів з суду.

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 Канал
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