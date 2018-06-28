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Один із утримуваних в Криму українських рибалок намагався повіситися, – правозахисник

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В останні дні до 25 червня рибалки влаштували голодування, один з них намагався повіситися
В останні дні до 25 червня рибалки влаштували голодування, один з них намагався повіситися / real-vin.com

Понад півтора місяця рибалок затриманого 5 травня біля берегів анексованого Криму українського судна "ЯМК-0041" утримують без будь-яких санкцій суду на території прикордонного управління ФСБ Росії в Балаклаві "в нелюдських умовах".

Про це адвокат одного із затриманих Сергій Легостов розповів у коментарі "Крым.Реалии".

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"Їх затримали в морі 4 травня, на наступний день притягли в Балаклаву. З 5 травня по 25 червня він (підзахисний Руслан Скрипник – 24 канал) фактично був позбавлений волі, містився в місцевому "Гуантанамо" – прикордонному управлінні ФСБ на вулиці Новикова в Балаклаві, не будучи затриманим за підозрою або обвинуваченням у вчиненні будь-якого злочину, не будучи заарештованим згідно з рішенням суду, взагалі без будь-яких процесуальних документів – як раб на якомусь острові", – розповів правозахисник.

За словами Скрипника, на рибалок психологічно тиснули, залякували, неодноразово допитували, не допускали адвокатів і консула.

В останні дні до 25 червня рибалки влаштували голодування, один з них намагався повіситися. Люди були на межі фізичного і психічного виснаження,
– додав адвокат.

Нагадаємо, 4 травня, в акваторії Чорного моря на заході від мису Тарханкут в окупованому Криму російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаків) нібито за незаконний промисел камбали-калкана. Екіпаж судна у кількості 5 українців доставлений на окупований півострів. У Державній прикордонній службі України звинуватили капітана українського риболовецького судна, в тому, що корабель затримала ФСБ Росії. Там пояснили, що він не мав дозволу запливати так далеко.

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму заручники
Джерело: 24 Канал
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