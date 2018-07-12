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Росія тисне на затриманих рибалок під дулом автоматів, – родичі

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Новини Криму
Новини Криму / ua.news

Рідні та близькі українських рибалок, яких 4 травня 2018-го затримали російські прикордонники, звернулися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.

Про це повідомляє прес-служба Денісової.

За словами родичів, одразу після затримання українців доставили до Балаклави "для проведення процесуальних дій".

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Капітана судна наразі утримують у СІЗО Сімферополя. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Іншим чотирьом членам екіпажу не висували жодних звинувачень, проте їх незаконно утримували на території Криму. Вони вже третій місяць не можуть повернутись на територію України, оскільки їм не повертають паспорти.

Сім’ї затриманих наголошують на порушенні прав людини з боку російської сторони. Зокрема, вони розповідають, що російські правоохоронні органи чинили психологічний тиск, моряків тримали під дулом автоматів.

За словами Денісової, вона неодноразово зверталась до Омбудсмена РФ Тетяни Москалькової.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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