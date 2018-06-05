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Россия действует как международный террорист: Парубий жестко высказался о Кремле из-за пленных

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Парубий заявил, что Украина никогда не признает российский приговор Роману Сущенко
Парубий заявил, что Украина никогда не признает российский приговор Роману Сущенко / Фото из открытых источников

Российская Федерация ведет себя как международный террорист, ведь захватывает в плен украинских граждан, а затем пытается шантажировать Украину.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в начале заседания парламента, передает "Украинская правда".

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В частности, он подчеркнул, что Украина не признает приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, которого незаконно посадили в тюрьму в России.

"4 июня Московский городской суд приговорил собственного корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. От имени всей Верховной Рады я заявляю, что Украина никогда не признает этот приговор", – заявил Парубий.

По его словам, Украина "осуждает это судилище и этот псевдоприговор" в отношении Сущенко.

Российская Федерация на сегодняшний день действует, как международный террорист. По приказу преступника Путина российские спецслужбы захватывают в плен наших граждан и пытаются таким образом шантажировать Украину,
– подчеркнул Парубий.

Он также призвал всех союзников Украины, международные организации и весь мир осудить приговор для Романа Сущенко и требовать от России освобождения всех украинских граждан – политзаключенных России.

Также спикер ВР предостерег украинцев от поездок в "путинскую Россию, потому что есть реальная опасность быть захваченными российскими спецслужбами":

"Не увеличивайте путинский обменный фонд, не езжайте в Россию. Сегодня это является реальной опасностью для всех украинских граждан", – добавил Парубий.

Напомним, ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд осудила дерзкий приговор российского суда незаконно задержанному в Москве украинскому журналисту Роману Сущенко.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости России Роман Сущенко Андрей Парубий
Источник: 24 Канал
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