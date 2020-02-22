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      Россия довольна решением Гаагского трибунала по иску Украины

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      МИД России прокомментировал решение Гаагского трибунала по иску Украины / zik.ua

      Россия довольна решением Гаагского арбитражного трибунала касательно юрисдикции по делу о российской морской агрессии против Украины. Заметим, что Арбитражный суд согласился рассматривать иск Украины в отношении агрессии России в районе Азовского моря и Керченского пролива.

      В МИД России выразили удовлетворение решением трибунала именно о том, что он не имеет полномочий определять государственную принадлежность суши. Ведь это решение учитывает ключевой аргумент Кремля. А Кремль утверждает, что арбитры в этом вопросе единогласно поддержали российскую сторону.

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      "По этому иску на самом деле стоит попытка доказать суверенитет Украины над Крымом, которого не существует. Очевидно, что этому арбитражу для рассмотрения украинских претензий сначала надо было бы установить, какое государство является прибрежным относительно Крыма", – заявили в МИД России.

      Там также отметили, что проанализируют и учтут выводы трибунала по другим российским возражениям на этапе подготовки соответствующего российского меморандума по существу спора. Его необходимо предоставить до 20 августа 2021 года.

      РФ рассчитывает, что на следующем этапе рассмотрения этого дела арбитражный суд в полной мере учтет российскую позицию и в результате оставит без удовлетворения все украинские требования,
      – добавили в ведомстве.

      Что известно о решении Гаагского трибунала

      21 февраля глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что арбитражный суд в Гааге признал, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украина против России о нарушениях последней в Азовском море и в Керченском проливе. Дело касается незаконного строительства Россией Керченского моста между Азовским и Черным морями и преследования судоходства на Азове. В частности, Россия незаконно останавливает суда, следующие в украинские порты Мариуполя и Бердянска.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Водный транспорт Чорное море Конфликт в Азовском море Новости России Украина – Россия Трибунал в Гааге Новости политики Новости Украины
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