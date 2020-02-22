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      Росія задоволена рішенням Гаазького трибуналу щодо позову України

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      МЗС Росії прокоментував рішення Гаазького трибуналу щодо позову України / zik.ua

      Росія задоволена рішенням Гаазького арбітражного трибуналу щодо юрисдикції у справі про російську морську агресію проти України. Зауважимо, що Арбітражний трибунал погодився розглядати позов України щодо агресії Росії в районі Азовського моря і Керченської протоки.

      В МЗС Росії висловили задоволення рішенням трибуналу саме про те, що він не має повноважень визначати державну приналежність суші. Адже це рішення враховує ключовий аргумент Кремля. А Кремль стверджує, що арбітри в цьому питанні одноголосно підтримали російську сторону.

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      "За цим позовом насправді стоїть спроба довести суверенітет України над Кримом, якого не існує. Очевидно, що цьому арбітражі для розгляду українських претензій спочатку треба було б встановити, яка держава є прибережною щодо Криму", – заявили в МЗС Росії.

      Там також зазначили, що проаналізують та врахують висновки трибуналу щодо інших російських заперечень на етапі підготовки відповідного російського меморандуму по суті спору. Його необхідно надати до 20 серпня 2021 року.

      РФ розраховує, що на наступному етапі розгляду цієї справи арбітражний трибунал у повній мірі врахує російську позицію і в результаті залишить без задоволення всі українські вимоги,
      – додали у відомстві.

      Що відомо про рішення Гаазького трибуналу

      21 лютого глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що арбітражний суд у Гаазі визнав, що має юрисдикцію розглядати позов України проти Росії щодо порушень останньої в Азовському морі та в Керченській протоці. Справа стосується незаконного будівництва Росією Керченського мосту між Азовським та Чорним морями та переслідування судноплавства на Азові. Зокрема, Росія незаконно зупиняє судна, які прямують в українські порти Маріуполя і Бердянська.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Водний транспорт Чорне море Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Україна – Росія Гаазький трибунал Новини політики Новини України
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