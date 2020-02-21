Гаагский арбитраж признал свою юрисдикцию по делу Украины против РФ по Азовскому морю

Арбитражный суд в Гааге признал, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины против России о нарушениях последней в Азовском море и в Керченском проливе.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко на своей твиттер-странице.

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Дело по морскому праву движется дальше! Гаагский арбитражный суд подтвердил свою юрисдикцию по рассмотрению иска Украины по Азовскому морю и Керченскому проливу, а также по экспроприации наших природных ресурсов,

– подчеркнул министр.

По его словам, дело касается незаконного строительства Россией Керченского моста между Азовским и Черным морями и преследования судоходства на Азове. В частности, РФ незаконно останавливает суда, следующие в украинские порты Мариуполя и Бердянска.

The Law of the Sea case goes forward! The Hague Arbitration Tribunal reaffirmed its jurisdiction to consider Ukraine's claim on the Sea of #Azov and the #Kerch Strait, as well as the expropriation of our natural resources. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) February 21, 2020

Что известно об иске Украины против России