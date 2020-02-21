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      Гаагский арбитраж признал свою юрисдикцию по делу Украины против РФ по Азовскому морю

      - Читати новину українською
      Вадим Пристайко / Фото 24 канала

      Арбитражный суд в Гааге признал, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины против России о нарушениях последней в Азовском море и в Керченском проливе.

      Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко на своей твиттер-странице.

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      Дело по морскому праву движется дальше! Гаагский арбитражный суд подтвердил свою юрисдикцию по рассмотрению иска Украины по Азовскому морю и Керченскому проливу, а также по экспроприации наших природных ресурсов,
      – подчеркнул министр.

      По его словам, дело касается незаконного строительства Россией Керченского моста между Азовским и Черным морями и преследования судоходства на Азове. В частности, РФ незаконно останавливает суда, следующие в украинские порты Мариуполя и Бердянска.

      Что известно об иске Украины против России

      • В сентябре 2016 года Украина подала в суд в Гааге иск, в котором обвинила Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. Инициатива Украины мотивировалась "целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе".
      • В частности, Украина требует, чтобы Россия прекратила препятствовать навигации судов в акватории морей, незаконно добывать полезные ископаемые и ловить рыбу. Также Киев отметил незаконное строительство Керченского моста.
      • В феврале 2018 года в Постоянную палату третейского суда в Гааге подали пакет доказательств того, что Россия действительно нарушает суверенные права Украины в Черном и Азовском морях.
      • Россия же в ответ подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этого института рассматривать иск Украины против нее.
      • Уже в июне 2019 года постоянная палата третейского суда в Гааге начала слушать иск Украины против России о нарушении права на доступ к собственным территориальным водам вокруг аннексированного Крыма.
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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Вадим Пристайко МИД Украины Крымский мост Конфликт в Азовском море Новости России Украина – Россия Трибунал в Гааге
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