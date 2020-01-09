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      Военные обнаружили российский корабль ФСБ возле украинского побережья: видео

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      Российский корабль ФСБ разведывал ситуацию вблизи украинского берега / twitter

      Военные авиаторы увидели неподалеку от украинского берега российский корабль береговой охраны ФСБ, который осуществлял разведку. Украинские военные заставили его отойти на соответствующее расстояние от берега.

      Корабль находился на расстоянии 10 морских миль (около 18 километров) от берега, об этом Министерство обороны сообщило в соцсетях.

      Интересно также: Ракетный крейсер Путина не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся в РФ: видео

      Судно заметили с вертолета Морской авиационной бригады во время плановой работы по контролю подводной и надводной обстановки.

      После нескольких облетов над акваторией российский корабль таки отошел от украинского берега на соответствующее расстояние.

      Военные с неба увидели российский корабль-разведчик: смотрите видео

       

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Чорное море Міністерство оборони України
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