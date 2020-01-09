Военные обнаружили российский корабль ФСБ возле украинского побережья: видео
Военные авиаторы увидели неподалеку от украинского берега российский корабль береговой охраны ФСБ, который осуществлял разведку. Украинские военные заставили его отойти на соответствующее расстояние от берега.
Корабль находился на расстоянии 10 морских миль (около 18 километров) от берега, об этом Министерство обороны сообщило в соцсетях.
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Судно заметили с вертолета Морской авиационной бригады во время плановой работы по контролю подводной и надводной обстановки.
После нескольких облетов над акваторией российский корабль таки отошел от украинского берега на соответствующее расстояние.
Военные с неба увидели российский корабль-разведчик: смотрите видео