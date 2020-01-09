Військові виявили російський корабель ФСБ біля українського узбережжя: відео

Військові авіатори побачили неподалік українського берега російський корабель берегової охорони ФСБ, який здійснював розвідку. Українські військові змусили його відійти на відповідну відстань від берега.

Корабель перебував на відстані 10 морських миль (близько 18 кілометрів) від берега, про це Міністерство оборони повідомило у соцмережах.

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Судно помітили із гвинтокрила Морської авіаційної бригади під час планової роботи з контролю підводної та надводної обстановки.

В Азовському морі, на відстані 10 морських миль, від українського узбережжя виявили корабель берегової охорони ФСБ, що здійснював розвідувальні дії. Морські авіатори примусили екіпаж російського корабля відійти від українського берега на відповідну відстань. pic.twitter.com/cGI26DLXS2 — Defence of Ukraine (@DefenceU) 9 січня 2020 р.

Після кількох обльотів над акваторією російський корабель таки відійшов від українського берега на відповідну відстань.

Військові із неба побачили російський корабель-розвідник: дивіться відео