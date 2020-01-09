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      Військові виявили російський корабель ФСБ біля українського узбережжя: відео

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      Російський корабель ФСБ розвідував ситуацію біля українського берега / twitter

      Військові авіатори побачили неподалік українського берега російський корабель берегової охорони ФСБ, який здійснював розвідку. Українські військові змусили його відійти на відповідну відстань від берега.

      Корабель перебував на відстані 10 морських миль (близько 18 кілометрів) від берега, про це Міністерство оборони повідомило у соцмережах.

      Цікаво також: Ракетний крейсер Путіна не зміг пришвартуватись до пірсу у Стамбулі і повернувся в РФ: відео

      Судно помітили із гвинтокрила Морської авіаційної бригади під час планової роботи з контролю підводної та надводної обстановки.

      Після кількох обльотів над акваторією російський корабель таки відійшов від українського берега на відповідну відстань.

      Військові із неба побачили російський корабель-розвідник: дивіться відео

       

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство оборони України Чорне море Конфлікт в Азовському морі
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