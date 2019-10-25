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      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Россия готова влиять на боевиков ОРДЛО для выполнения Минских соглашений, – Лавров

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      Россия готова содействовать выполнению "Минска" со стороны ОРДЛО
      Россия готова содействовать выполнению "Минска" со стороны ОРДЛО / tass.ru

      Россия заявляет, что настроена "всячески способствовать" урегулированию ситуации на Донбассе. Следовательно, Москва готова влиять на пророссийских боевиков ОРДЛО, чтобы они выполняли Минские договоренности.

      Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что именно минские договоренности будут способствовать окончанию войны на Донбассе, пишет ТАСС.

      Важно: Встреча в Минске: переговоры могут поставить крест на нормандском формате

      Дипломат добавил, что его страна-агрессор будет помогать украинскому президенту Владимиру Зеленскому закончить войну на Востоке.

      Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать (закончить войну, – 24 канал). Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска,
      – заявил Лавров.

      Именно Россия постоянно нарушает минские договоренности: перебрасывает на Донбасс своих военных, оружие и технику. Кроме того, подконтрольные ей боевики не соблюдают режим тишины, каждый день обстреливают украинских военных и срывают договоренности по разведению сил в Петровском и Золотом.

      Все это время в Кремле цинично отмечают, что не имеют никакого отношения к войне на Донбассе и их солдат якобы там нет.

      Какие условия России и оккупантам поставила Украина в Минске?

      15 октября в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Украина подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно, но есть условия:

      • Россия должна распустить квазиугруппировку " Л/ДНР";
      • Должно быть полное прекращение огня и обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
      • Все вооруженные формирования иностранных войск и военная техника должны быть выведены с территории Украины;
      • Разведение сил и средств должен пройти вдоль всей линии соприкосновения;
      • Центральная избирательная комиссия Украины, политические партии, СМИ и иностранные наблюдатели должны беспрепятственно работать на Донбассе;
      • Украина должна получить контроль над временно неподконтрольным участком украинско-российской границы;
      • Должны быть выполнены другие пункты, предусмотренные украинским, международным законодательством и минскими соглашениями.

      окуповані території Донбасу
      Оккупированные страны Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Пророссийские боевики Новости России Украина – Россия Сергей Лавров Минские договоренности Минск
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