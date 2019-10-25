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      Росія готова впливати на бойовиків ОРДЛО для виконання мінських угод, – Лавров

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      Росія готова сприяти виконанню "Мінська" з боку ОРДЛО
      Росія готова сприяти виконанню "Мінська" з боку ОРДЛО / tass.ru

      Росія заявляє, що налаштована "всіляко сприяти" врегулюванню ситуації на Донбасі. Відтак, Москва готова впливати на проросійських бойовиків ОРДЛО, аби вони виконували мінські домовленості.

      Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив сподівання, що саме мінські домовленості сприятимуть закінченню війни на Донбасі, пише ТАСС.

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      Дипломат додав, що його країна-агресор буде допомагати українському президенту Володимиру Зеленському закінчити війну на Сході.

      Ми чуємо регулярні підтвердження з боку президента Зеленського про те, що він хоче це зробити (закінчити війну, – 24 канал). Будемо сподіватися, що у нього вийде. Ми готові всіляко сприяти виконанню цих домовленостей по лінії Донецька і Луганська,
      – заявив Лавров.

      Саме Росія постійно порушує мінські домовленості: перекидає на Донбас своїх військових, зброю і техніку. Окрім того, підконтрольні їй бойовики не дотримуються режиму тиші, кожного дня обстрілюють українських військових та зривають домовленості щодо розведення сил у Петрівському і Золотому.

      Весь цей час в Кремлі цинічно наголошують, що не мають жодного стосунку до війни на Донбасі і їхніх солдатів нібито там немає.

      Які умови Росії та окупантам поставила Україна в Мінську?

      15 жовтня у Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Україна наголосила, що виконання політичного блоку питань мінських угод можливо, але є умови:

      • Росія повинна розпустити квазіугруповання "Л/ДНР";
      • Має бути повне припинення вогню та забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
      • Усі збройні формування іноземних військ і військова техніка мають бути виведені з території України;
      • Розведення сил і засобів має пройти уздовж всієї лінії зіткнення;
      • Центральна виборча комісія України, політичні партії, ЗМІ та іноземні спостерігачі мають безперешкодно працювати на Донбасі;
      • Україна повинна отримати контроль над тимчасово непідконтрольною ділянкою українсько-російського кордону;
      • Мають бути виконані інші пункти, передбачені українським, міжнародним законодавством і мінськими угодами.

      окуповані території Донбасу
      Окуповані країни Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Проросійські бойовики Мінські домовленості Мінськ Сергій Лавров Україна – Росія Новини Росії
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