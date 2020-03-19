Россия готовит эвакуацию своих граждан из Украины

Посольство России в Украине принимает обращения россиян, у которых нет возможности самостоятельно вернуться на родину, для возможной организации эвакуации.

"В этот момент прорабатывается возможность эвакуации российских граждан (с территории Украины – 24 канал)", – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ.

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Представитель пресс-службы уточнил, что россияне могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив форму на сайте.

Обращение граждан России принимает как посольство в Киеве, так и генконсульство РФ в Харькове, Львове и Одессе. Представитель пресс-службы отметил, что такие обращения уже поступают, однако не уточнил количество.

Кроме того, пока неизвестно, когда и каким образом может произойти эвакуация. Заметим, что в связи с карантином из-за коронавируса Украина с 17 марта до, по меньшей мере, 3 апреля отменила все регулярные международные рейсы.



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