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      Россия готовит эвакуацию своих граждан из Украины

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      Посольство России в Украине принимает обращения россиян, у которых нет возможности самостоятельно вернуться на родину, для возможной организации эвакуации.

      "В этот момент прорабатывается возможность эвакуации российских граждан (с территории Украины – 24 канал)", – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ.

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      Представитель пресс-службы уточнил, что россияне могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив форму на сайте.

      Обращение граждан России принимает как посольство в Киеве, так и генконсульство РФ в Харькове, Львове и Одессе. Представитель пресс-службы отметил, что такие обращения уже поступают, однако не уточнил количество.

      Кроме того, пока неизвестно, когда и каким образом может произойти эвакуация. Заметим, что в связи с карантином из-за коронавируса Украина с 17 марта до, по меньшей мере, 3 апреля отменила все регулярные международные рейсы.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости России Новости Украины
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