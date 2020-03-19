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      Росія готує евакуацію своїх громадян з України

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      Росія готує евакуацію своїх громадян з України / dialog.ua

      Посольство Росії в Україні приймає звернення росіян, які не мають можливості самотужки повернутися на батьківщину, задля можливої організації евакуації.

      "В цей момент опрацьовується можливість евакуації російських громадян (з території України – 24 канал)", – повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу посольства РФ.

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      Представник пресслужби уточнив, що росіяни можуть залишити свої дані в консульському відділі посольства, заповнивши відповідну форму на сайті.

      Звернення громадян Росії приймає як посольство в Києві, так і генконсульства РФ у Харкові, Львові та Одесі. Представник пресслужби зазначив, що такі звернення вже надходять, однак не уточнив кількість.

      Крім того, поки невідомо, коли і яким чином може відбутися евакуація. Зауважимо, що у зв’язку з карантином через коронавірус Україна з 17 березня до щонайменше 3 квітня скасувала всі регулярні міжнародні рейси.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Росії Новини України
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