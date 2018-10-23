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      Россия готовит санкции против Украины: кто попадет в "черный список Кремля"

      470 Читати новину українською
      Украина-Россия
      Украина-Россия / Фото из открытых источников

      Россия готовит "черный список" для Украины. Кремль угрожает ввести санкции против украинских граждан и компаний.

      Создать перечень таких поручил Владимир Путин.

      Читайте также: Санкции России для Украины: как нас будут "наказывать"

      А сегодня, 23 октября, российский премьер Дмитрий Медведев уточнил, что Россия заблокирует активы тех, кто "вредит России". Им запретят выводить капиталы.

      Украинские эксперты говорят, что крупные активы в России имеют олигархи Ринат Ахметов. В его собственности три шахты и обогатительная фабрика в Ростовской области. Приобрел он их как раз накануне нападения России на Украину.

      Также Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Они являются акционерами компании, владеющей российскими нефтегазовыми месторождениями.

      А Дмитрию Фирташу принадлежит тот самый Титановый завод в аннексированном Крыму, который травит крымчан и который россияне могут так же "аннексировать".

      Игорь Коломойский некоторое время он был таким идеологическим оппонентом Путина, но в последнее время он, скорее, является его союзником, потому что он впал в немилость у украинской власти. У него есть определенные активы в России, некоторые химические заводы. Он опосредованно владеет газовой компанией JKX, которая, в принципе, является британской компанией и обладает определенными месторождениями в Адыгее. Но я не уверен, что господин Коломойский может подпадать под критерий лица, которое наносит ущерб России,
      – сказал руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий.

      Напомним, в начале мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении синхронизированных с США санкций против России.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Дмитрий Фирташ Игорь Коломойский Санкции
      Источник: 24 канал
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