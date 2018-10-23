Россия готовит санкции против Украины: кто попадет в "черный список Кремля"

Россия готовит "черный список" для Украины. Кремль угрожает ввести санкции против украинских граждан и компаний.

Создать перечень таких поручил Владимир Путин.

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А сегодня, 23 октября, российский премьер Дмитрий Медведев уточнил, что Россия заблокирует активы тех, кто "вредит России". Им запретят выводить капиталы.

Украинские эксперты говорят, что крупные активы в России имеют олигархи Ринат Ахметов. В его собственности три шахты и обогатительная фабрика в Ростовской области. Приобрел он их как раз накануне нападения России на Украину.

Также Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Они являются акционерами компании, владеющей российскими нефтегазовыми месторождениями.

А Дмитрию Фирташу принадлежит тот самый Титановый завод в аннексированном Крыму, который травит крымчан и который россияне могут так же "аннексировать".

Игорь Коломойский некоторое время он был таким идеологическим оппонентом Путина, но в последнее время он, скорее, является его союзником, потому что он впал в немилость у украинской власти. У него есть определенные активы в России, некоторые химические заводы. Он опосредованно владеет газовой компанией JKX, которая, в принципе, является британской компанией и обладает определенными месторождениями в Адыгее. Но я не уверен, что господин Коломойский может подпадать под критерий лица, которое наносит ущерб России,

– сказал руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Напомним, в начале мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении синхронизированных с США санкций против России.