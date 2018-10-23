Росія готує санкції проти України: хто попаде в "чорний список Кремля"

Росія готує "чорний список" для України. Кремль погрожує ввести санкції проти українських громадян і компаній.

Створити перелік таких доручив Володимир Путін.

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А сьогодні, 23 жовтня, російський прем’єр Дмитро Мєдвєдєв уточнив, що Росія заблокує активи тих, хто "шкодить Росії". Їм заборонять виводити капітали.

Українські експерти кажуть, що великі активи в Росії мають олігархи Рінат Ахметов. У його власності три шахти та збагачувальна фабрика у Ростовській області. Придбав він їх якраз напередодні нападу Росії на Україну.

Також Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Вони є акціонерами компанії, що володіє російськими нафтогазовими родовищами.

А Дмитрові Фірташу належить той самий Титановий завод в анексованому Криму, який труїть кримчан і який росіяни можуть так само “анексувати”.

Ігор Коломойський якийсь час він був таким ідеологічним опонентом пана Путіна, але останнім часом він, скоріше, є його союзником, тому що він впав в немилість до української влади. У нього є певні активи в Росії, деякі хімічні заводи. Він опосередковано володіє газовою компанією JKX, яка, в принципі, є британською компанією і володіє певними родовищами в Адигеї. Але я не впевнений, що пан Коломойський може підпадати під критерій особи, яка наносить шкоду Росії,

– сказав керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

Нагадаємо, на початку травня Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про введення синхронізованих зі США санкцій проти Росії.