Россия готовит серьезную провокацию: волонтеры показали колонну техники с маркировкой ООН

В Новороссийске, где расположен порт, на специальных железнодорожных платформах замечена техника с маркировкой миротворческой миссии ООН. Вероятно, Россия готовит провокацию на Донбассе или в Сирии.

Такое мнение высказали волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm, опубликовавшие

"Странные фото могут раскрыть подготовку России к провокационным спецоперациям в Сирии, а возможно, даже и на оккупированном Донбассе", – пишут волонтеры.

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В частности, со ссылкой на профиль в Instagram жителя Новороссийска под ником "oaopid", на фото – топливозаправочные машины с маркировкой ООН – UN (United Nations). Техника с такой маркировкой направляется Организацией Объединенных Наций в горячие точки для миротворческой миссии.

По мнению волонтеров, эти машины могут быть назначены как груз для Сирии, или для гибридной войны на Донбассе.

"Не исключаем, что это может быть и штатная отправка техники, но нам неизвестно имеет ли Россия право маркировать ее обозначением ООН.

По состоянию на 2017 год в миротворческих миссиях ООН участвовали всего 98 российских миротворцев 38 полицейских, 55 военных наблюдателей и 5 офицеров связи. Для такого мизерного контингента, очевидно, не нужно такого количества бензовозов ", – подытожили волонтеры.

Волонтеры показали в России колонну техники с маркировкой ООН​

Напомним, в 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на Донбасс.

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу, но потребовал –миротворцы ООН должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

5 марта 2018 министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Финляндия готова присоединиться к миротворческой миссии ООН на Донбассе, но нужно еще давить на Россию по формату такой миссии.

Что такое миротворческая миссия ООН? Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта.