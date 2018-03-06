Росія готує серйозну провокацію: волонтери показали колону техніки з маркуванням ООН

У Новоросійську, де розташований порт, на спеціальних залізничних платформах помічена техніка з маркуванням миротворчої місії ООН. Імовірно, Росія готує провокацію на Донбасі або у Сирії.

Таку думку висловили волонтери з міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm, які опублікували

"Дивні фото можуть розкрити підготовку Росії до провокаційних спецоперацій в Сирії, а можливо, навіть і на окупованому Донбасі", – пишуть волонтери.

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Зокрема, з посиланням на профіль у Instagram жителя Новоросійська під ніком "oaopid", на фото – паливозаправні машини з маркуванням ООН – UN (United Nations). Техніка з таким маркуванням направляється Організацією Об'єднаних Націй у гарячі точки для миротворчої місії.

На думку волонтерів, ці машини можуть бути призначені як вантаж для Сирії, або для гібридної війни на Донбасі.

"Не виключаємо, що це може бути і штатна відправка техніки, але нам невідомо чи має Росія право маркувати її позначенням ООН.

Станом на 2017 рік в миротворчих місіях ООН брало участь всього 98 російських миротворців: 38 поліцейських, 55 військових спостерігачів і 5 офіцерів зв'язку. Для такого мізерного контингенту, очевидно, не потрібно такої кількості бензовозів", – підсумували волонтери.

Волонтери показали у Росії колону техніки з маркуванням ООН

Нагадаємо, у 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на Донбас.



Президент Росії Володимир Путін підтримав ініціативу, але висунув вимогу – миротворці ООН повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".



5 березня 2018 року міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Фінляндія готова долучитися до миротворчої місії ООН на Донбасі, але потрібно ще тиснути на Росію щодо формату такої місії.

Що таке миротворча місія ООН? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту.