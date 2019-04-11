Россия готовится к масштабной войне в Европе, – Турчинов

Российская Федерация развивает мощную военную инфраструктуру на границе с Украиной и готовится к масштабной континентальной войне. Первый удар она может нанести именно по Украине, чтобы захватить территорию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время Киевского форума заявил, что Кремль не отказался от своих агрессивных действий в мире.

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Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры. Она готовится к полномасштабным военным действиям, полномасштабной континентальной войне в Европе. И, безусловно, первый плацдарм, который они будут пытаться взять – это наша страна,

– сказал Турчинов.

РФ возобновляет аэродромы, которые может использовать штурмовая и армейская авиация, и создает инфраструктурные проекты, позволяющие быстро перебрасывать значительные воинские подразделения к непосредственно украинской границе. Также она вкладывает огромные ресурсы в создание военных баз и баз хранения оружия и техники.

По мнению Турчинова, наибольшая опасность заключается в том, что "Россия не останавливается на полученных оккупированных территориях".

"На востоке нашего государства нам противостоит 8 армия Южного округа РФ, на севере – 20 армия Западного округа РФ. И этого россияне считают недостаточно, они держат в резерве 1 танковую армию, 49 и 58 общевойсковые армии – и этого мало. Для обеспечения наступления, которое готовится РФ, будут использоваться 6 и 4 армии воздушно-космических сил. Они расположили вдоль нашей границы 8 ракетных бригад", – добавил секретарь СНБО.

Для возможного военного наступления на Украину Москва готовит четыре дивизии и пять бригад воздушно-десантных войск, пять бригад и полк морской пехоты. И даже этот ресурс она считает недостаточным.

Однако, Турчинов убежден, что украинские силы не позволят, чтобы российские войска продвигались на запад.



Россия наращивает силы на границе с Украиной: откуда ждать удара

Как Запад планирует сдерживать агрессию России?

Санкции, которые страны Евросоюза и США ввели против России, показали свою успешность. Поэтому Вашингтон продолжит применять их, чтобы сдержать агрессию Кремля и изменить его агрессивное поведение. Кроме того, Москва сама виновата в том, что попала под удар Запада, ведь незаконно аннексировала украинский Крым. Поэтому, западные санкции против России будут вводиться и усиливаться до тех пор, пока она не вернет Украине оккупированные территории и не прекратит агрессию.