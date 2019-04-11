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      Росія готується до масштабної війни в Європі, – Турчинов

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      Росія готується до масштабної війни, перший удар припаде на Україну
      Росія готується до масштабної війни, перший удар припаде на Україну / Фото з відкритих джерел

      Російська Федерація розбудовує потужну військову інфраструктуру на кордоні з Україною і готується до масштабної континентальної війни. Перший удар вона може нанести саме по Україні, аби захопити територію.

      Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов під час Київського безпекового форуму заявив, що Кремль не відмовився від своїх агресивних дій у світі.

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      Росія не просто вкладає мільярдні ресурси в розвиток військової інфраструктури. Вона готується до повномасштабних воєнних дій, повномасштабної континентальної війни в Європі. І, безумовно, перший плацдарм, який вони будуть намагатись взяти це наша країна,
      сказав Турчинов.

      РФ відновлює аеродроми, які може використовувати штурмова й армійська авіація, і створює інфраструктурні проекти, що дозволяють швидко перекидати значні військові підрозділи до безпосередньо українського кордону. Також вона вкладає шалені ресурси у створення військових баз та баз зберігання зброї і техніки.

      На думку Турчинова, найбільша небезпека полягає в тому, що "Росія не зупиняється на здобутих окупованих територіях".

      "На сході нашої держави нам протистоїть 8 армія Південного округу РФ, на півночі – 20 армія Західного округу РФ. І цього росіяни вважають замало, вони тримають в резерві 1 танкову армію, 49 і 58 загальновійськові армії – і цього замало. Для забезпечення наступу, який готується РФ, будуть використовуватись 6 і 4 армії повітряно-космічних сил. Вони розташували вздовж нашого кордону 8 ракетних бригад", – додав секретар РНБО.

      Для ймовірного військового наступу на Україну Москва готує чотири дивізії та п'ять бригад повітряно-десантних військ, п'ять бригад та полк морської піхоти. І навіть цей ресурс вона вважає недостатнім.

      Проте, Турчинов переконаний, що українські сили не дозволять, щоб російські війська просувалися на захід.


      Росія нарощує сили на кордоні з Україною: звідки чекати удару

      Як Захід планує стримувати агресію Росії? Санкції, які країни Євросоюзу і Сполучені Штати Америки ввели проти Росії показали свою успішність. Тому Вашингтон продовжить застосовувати їх, аби стримати агресію Кремля та змінити його агресивну поведінку. Окрім того, Москва сама винна в тому, що потрапила під удар Заходу, адже незаконно анексувала український Крим. Тому, західні санкції проти Росії будуть вводитися та посилюватися доти, поки вона не поверне Україні окуповані території та не припинить агресію.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Європа Війна Зброя Олександр Турчинов РНБО
      Джерело: 24 канал
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