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Россия готовится к размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму, – МИД

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Россия стягивает войска и вооружения в оккупированный Крым
Россия стягивает войска и вооружения в оккупированный Крым / Фото из открытых источников

Российская Федерация продолжает модернизацию военной инфраструктуры в оккупированном Крыму с целью размещения на полуострове ядерного оружия.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль, передает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН.

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По ее словам, сейчас наблюдается ускоренная модернизация в Крыму, которая повлияла на безопасный баланс на оккупированном полуострове.

"Россия увеличила более чем вдвое численность своих вооруженных сил на полуострове и осуществляет дальнейшие шаги по обновлению крымской военной инфраструктуры для размещения ядерного оружия", – отметила Зеркаль.

Дипломат отметила, Россия продолжает стягивать войска и вооружения на оккупированный полуостров. В частности, на территории Крыма развернули два батальона, оснащенные зенитно-ракетными комплексами С-400 "Триумф", которые способны уничтожать самолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты, а дальность их полета составляет до 400 км.

Москва превращает Крым в огромную военную базу с сухопутным, воздушным и морским компонентами, используя ее как стартовую площадку для военных интервенций в других регионах,
– подчеркнула она.

В этой связи Зеркаль отметила, что одним из последних таких примеров является российская кампания в Сирии.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Оружие Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма МИД Украины Ядерная безопасность
Источник: 24 Канал
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