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Росія готується до розміщення ядерної зброї в окупованому Криму, – МЗС

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Росія стягує війська і озброєння в окупований Крим
Росія стягує війська і озброєння в окупований Крим / Фото з відкритих джерел

Російська Федерація продовжує модернізацію воєнної інфраструктури в окупованому Криму з метою розміщення на півострові ядерної зброї.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України з європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає прес-служба Постійного представництва України при ООН.

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За її словами, зараз спостерігається прискорена модернізація в Криму, яка вплинула на безпековий баланс на окупованому півострові.

"Росія збільшила більше ніж удвічі чисельність своїх збройних сил на півострові і здійснює подальші кроки з оновлення кримської воєнної інфраструктури для розміщення ядерної зброї", – наголосила Зеркаль.

Дипломат зазначила, Росія продовжує стягувати війська і озброєння на окупований півострів. Зокрема, на території Криму розгорнули два батальйони, оснащені зенітно-ракетними комплексами С-400 "Тріумф", що здатні знищувати літаки, безпілотники, крилаті і балістичні ракети, а дальність їх польоту становить до 400 км.

Москва перетворює Крим на величезну воєнну базу з сухопутним, повітряним та морським компонентами, використовуючи її як стартовий майданчик для її військових інтервенцій в інших регіонах,
– підкреслила вона.

У цьому зв'язку Зеркаль зауважила, що одним з останніх таких прикладів є російська кампанія в Сирії.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Зброя Новини Росії Анексія Криму Новини Криму МЗС України Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
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