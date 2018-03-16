Росія готується до розміщення ядерної зброї в окупованому Криму, – МЗС
Російська Федерація продовжує модернізацію воєнної інфраструктури в окупованому Криму з метою розміщення на півострові ядерної зброї.
Про це заявила заступник міністра закордонних справ України з європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає прес-служба Постійного представництва України при ООН.
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За її словами, зараз спостерігається прискорена модернізація в Криму, яка вплинула на безпековий баланс на окупованому півострові.
"Росія збільшила більше ніж удвічі чисельність своїх збройних сил на півострові і здійснює подальші кроки з оновлення кримської воєнної інфраструктури для розміщення ядерної зброї", – наголосила Зеркаль.
Дипломат зазначила, Росія продовжує стягувати війська і озброєння на окупований півострів. Зокрема, на території Криму розгорнули два батальйони, оснащені зенітно-ракетними комплексами С-400 "Тріумф", що здатні знищувати літаки, безпілотники, крилаті і балістичні ракети, а дальність їх польоту становить до 400 км.
Москва перетворює Крим на величезну воєнну базу з сухопутним, повітряним та морським компонентами, використовуючи її як стартовий майданчик для її військових інтервенцій в інших регіонах,
– підкреслила вона.
У цьому зв'язку Зеркаль зауважила, що одним з останніх таких прикладів є російська кампанія в Сирії.