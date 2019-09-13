Россия хочет идти на встречу, – Кучма об обмене пленными

Второй президент Украины и участник переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма считает, что обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября, свидетельствует о положительной динамике.

Леонид Кучма в комментарии 24 каналу во время форума YES сказал, что разговор между Украиной и Россией должен быть обоюдным.

К слову: От обмена РФ получила больше, чем Украина, – Илья Пономарев

"Это (обмен пленными, – 24 канал) все же такая примета, что Россия хочет идти на встречу, так как разговор должен быть обоюдным. Это шанс, что дальше этот процесс будет развиваться", – подчеркнул Кучма.

На вопрос журналистов, какие условия предложила Россия по Донбассу, он ответил: "Федерация или даже Конфедерация – то, на что мы никогда в жизни не должны пойти". Также добавил, что в этих переговорах речь не шла об аннексированном Крыме.

Леонид Кучма об обмене пленными и миротворцах на Донбассе: смотрите видео

Что известно об освобождении украинских политзаключенных? 7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35".



Около 14:00 самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / Инфографика 24 канала



Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / Инфографика 24 канала