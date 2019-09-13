Россия хочет идти на встречу, – Кучма об обмене пленными
Второй президент Украины и участник переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма считает, что обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября, свидетельствует о положительной динамике.
Леонид Кучма в комментарии 24 каналу во время форума YES сказал, что разговор между Украиной и Россией должен быть обоюдным.
К слову: От обмена РФ получила больше, чем Украина, – Илья Пономарев
"Это (обмен пленными, – 24 канал) все же такая примета, что Россия хочет идти на встречу, так как разговор должен быть обоюдным. Это шанс, что дальше этот процесс будет развиваться", – подчеркнул Кучма.
На вопрос журналистов, какие условия предложила Россия по Донбассу, он ответил: "Федерация или даже Конфедерация – то, на что мы никогда в жизни не должны пойти". Также добавил, что в этих переговорах речь не шла об аннексированном Крыме.
Леонид Кучма об обмене пленными и миротворцах на Донбассе: смотрите видео
Что известно об освобождении украинских политзаключенных? 7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35".
Около 14:00 самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.
Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.
В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / Инфографика 24 канала
Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / Инфографика 24 канала
Выбор редакции
-
В мэрии Днепра – масштабные обыски из-за моста, за который спорили Филатов и Зеленский: деталисегодня , 16:31
-
Это будет новая граница России с Украиной, – Кучма о миротворцах на Донбассесегодня , 15:32
-
Предлагаем одновременно провести местные выборы по всей Украине, – глава МИД Пристайкосегодня , 14:35