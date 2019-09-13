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      Росія хоче йти назустріч, – Кучма про обмін полоненими

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      Леонід Кучма
      Леонід Кучма / Getty images

      Другий президент України та учасник переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма вважає, що обмін полоненими між Україною та Росією, який відбувся 7 вересня, свідчить про позитивну динаміку.

      Леонід Кучма у коментарі 24 каналу під час форуму YES сказав, що розмова між Україною та Росією має бути обопільною.

      До слова: Від обміну РФ отримала більше, ніж Україна, – Ілля Пономарьов

      "Це (обмін полоненими, – 24 канал) все ж така ознака, що Росія хоче йти назустріч, бо розмова повинна бути обопільною. Це шанс, що далі цей процес розвиватиметься", – наголосив Кучма.

      На запитання журналістів, які умови запропонувала Росія щодо Донбасу, він відповів: "Федерація чи навіть конфедерація – те, на що ми ніколи в житті не повинні піти". Також додав, що в цих переговорах не йшлось про анексований Крим.

      Що відомо про звільнення українських політв'язнів?7 вересня Росія та Україна провели обмін за схемою "35 на 35".

      Близько 14:00 літак з полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.

      в україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

      політв'язні Кремля повернулися в Україну
      Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини Росії Форум YES 2019 у Києві Новини України Україна – Росія Обмін полоненими Заручники Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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