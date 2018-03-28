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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Россия и Китай разрабатывают оружие, против которого США бессильны, – генерал

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Джон Гайтен
Джон Гайтен / guardian.ng

Россия и Китай быстрыми темпами разрабатывают новое высокоскоростное гиперзвуковое оружие, которому США не смогут противостоять.

Такое заявление сделал командующий Стратегического командования США генерал Джон Гайтен, сообщает CNN.

По словам генерала, несмотря на то, что новое оружие Китая и России, вероятно, еще не скоро будет пригодным для использования, США следует немедленно ввести изменения в систему противоракетной обороны.

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По мнению Гайтена, в противном случае Америка не сможет обнаружить эту новое оружие, когда его начнут применять.

Нам понадобится другой вид сенсоров для того, чтобы видеть ультразвуковые угрозы. Наши враги об этом знают,
– сказал генерал.

При этом Гайтен не сказал, когда именно Россия и Китай смогут завершить изготовление нового оружия, но заверил что со временем это таки случится.

Отметим, гиперзвуковой считают скорость свыше 5 тысяч километров в час.

Теги: Новости России Оружие Китай Новости США
Источник: 24 Канал
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