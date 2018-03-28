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Росія та Китай розробляють зброю, проти якої США безсилі, – генерал

1629 Читать новость на русском
Джон Гайтен
Джон Гайтен / guardian.ng

Росія та Китай швидкими темпами розробляють нову високошвидкісну гіперзвукову зброю, якій США не зможуть зарадити.

Таку заяву зробив командувач Стратегічного командування США генерал Джон Гайтен, повідомляє CNN.

За словами генерала, попри те, що нова зброя Китаю та Росії, ймовірно, ще не скоро буде придатною для використання, США варто негайно ввести зміни до системи протиракетної оборони.

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На думку Гайтена, в іншому випадку Америка не зможе виявити цю нову зброю, коли її почнуть застосовувати.

Нам знадобиться інший вид сенсорів для того, щоб бачити ультразвукові загрози. Наші вороги про це знають,
– сказав генерал.

При цьому Гайтен не сказав, коли саме Росія та Китай зможуть завершити виготовлення нової зброї, але запевнив що з часом це таки трапиться.

Зазначимо, гіперзвуковою вважають швидкість понад 5 тисяч кілометрів на годину.

Теги: Новини Росії Зброя Китай Новини США
Джерело: 24 Канал
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